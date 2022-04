A Pordenone crolla una gru durante le operazioni di smontaggio: un traliccio di 50 metri si schianta nel giardino di due case

Una veduta con il drone che rende l’idea di cosa sia successo nella mattinata di lunedì 11 aprile in via Planton a Pordenone (video e foto Missinato)

PORDENONE. L’epilogo poteva essere molto diverso quando una autogrù, verso le 9.30 di lunedì 11 aprile, è precipitata tra le case di via Planton mentre sollevava il braccio tralicciato di una seconda gru edile. Quasi un miracolo: nessun ferito, solo danni a due abitazioni.

Pordenone, gru si rovescia e il braccio crolla sul tetto di una casa: il video con il drone

Via Planton era stata interdetta al traffico proprio durante le operazioni di smontaggio della gru edile: grazie alla chiusura, nessuno stava transitando al momento del crollo.

Il cantiere, aperto l’anno scorso, era in dirittura d’arrivo. I due imponenti bracci d’acciaio, l’uno di una cinquantina di metri, l’altro di una quarantina, si sono schiantati nei giardini di due ville adiacenti sull’altro lato della strada, danneggiando il tetto di una delle due abitazioni.

D.N., 36 anni, nativo di Udine, era nella cabina di comando dell’autogrù della ditta Carpin di Scorzè, con il compito di smontare e portare a terra i pezzi della gru edile di proprietà della Sfedil di Colugna. Era servita per realizzare una palazzina a tre piani al civico 33 di via Planton, la residenza Giovanni, commissionata dall’Immobiliare Colonna di Porcia all’impresa di costruzioni Sole di San Stino di Livenza.

Per cause ancora in fase di accertamento, mentre stava sollevando il braccio della gru fissa, l’autogrù non ha tenuto gli ancoraggi e si è piegata ed è caduta tra due case. L’abitacolo si è impennato, rimanendo bloccato in verticale a ridosso di un muro, mentre l’enorme braccio del mezzo mobile si è schiantato nel giardino e sugli alberi di una villa sull’altro lato della strada. Il braccio della gru fissa, invece, è precipitato sulla villa a fianco, sfasciando parte del tetto e la grondaia della veranda e sventrando la ringhiera e il muro di recinzione.

Per via della chiusura della via, in quel momento non stava transitando nessuno. Tanta paura ma nessuna conseguenza per i residenti che erano impegnati nelle loro occupazioni quotidiane. Le schegge di detriti sollevate dal crollo sono schizzate a meno di cinque metri da una signora che stava bagnando i fiori in giardino. Sotto choc il gruista. Nel ribaltamento della cabina ha preso una piccola botta al capo, sbattendo contro il vetro dell’abitacolo, ma non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale. Sono accorsi, per confortarlo, i genitori.

Pordenone, camion gru crolla e si abbatte su una casa

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Pordenone hanno messo in sicurezza l’area mentre gli agenti della polizia locale hanno interdetto l’accesso al traffico. Il pm Federico Facchin, con l’assistente Antonello Testolin, ha effettuato nell’immediatezza un sopralluogo per rendersi conto di persona della situazione e ha nominato subito dopo un consulente tecnico, l’ingegner Franco Curtarello di Padova.

Le due gru e l’area del cantiere sono state poste sotto sequestro. I verbali sono stati consegnati ai titolari delle ditte coinvolte. La procura indaga per crollo colposo. Il fascicolo è stato aperto a carico di ignoti in attesa che i funzionari dello Spisal, addetti alle verifiche in caso di infortuni sul lavoro e i pompieri individuino eventuali profili di responsabilità. Curtarello ha ispezionato minuziosamente il cantiere nel pomeriggio e raccolto le prime testimonianze.

La perizia proseguirà anche nella giornata di martedì 12 aprile: solo al termine dei suoi accertamenti i due bracci d’acciaio potranno essere spostati. Quel tratto di via Planton rimarrà chiuso anche oggi. I residenti nella stradina interna ostruita dal camion gru ribaltato invece non potranno uscire di casa in auto ma solo a piedi.