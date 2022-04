Da Bastianich a Nonino: a Vinitaly i produttori friulani presentano novità ed eccellenze

VERONA. L'ombra della guerra in Ucraina e le ripercussioni sulle esportazioni non frenano la “corsa” del vino. La conferma è venuta dalla ripartenza in presenza, a Verona, della 54esima edizione del Vinitaly, dopo due anni di assenza a causa della pandemia.

A preoccupare gli operatori del settore sono i contraccolpi che inevitabilmente subiranno le vendite all'estero per il conflitto ai confini dell'Europa. La parola d'ordine diventa, quindi, allargare ancora di più il raggio d'azione sulle nazioni consumatrici di vino italiano e rendere quanto più appetibile possibile il prodotto nazione.

Ma anche quello made in Friuli, come hanno sottolineato i produttori presenti alla rassegna con novità ed eccellenze di casa.

Joe Bastianich a Vinitaly: "La Ribolla gialla è una bandiera del Friuli nel mondo"

Vinitaly, la grappa Nonino tra tradizione e nuove formule: "Vi racconto il cockail della speranza"

Giulia Bancihini (Forchir): ecco il Vermouth a base di Ribolla gialla

A Vinitaly Alessio Del Savio, dt del gruppo Mionetto leader nel Prosecco: "Puntiamo sul Friuli"