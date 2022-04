A Sumy, la sua città natale, una bomba ha sterminato la famiglia della sua migliore amica. Al posto della casa, ora c’è un cratere. «Sono tutti morti...».

Per evitare la stessa sorte ai suoi nipoti e ad altri connazionali Irina Lishenko, che per anni ha vissuto a Pordenone, è partita dall’Olanda in auto con il marito per andarli a prendere a Leopoli.

Un