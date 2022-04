Forzano porte e finestre ed entrano in tre case: si allontanano con denaro e gioielli

BUJA. Tre furti in abitazione in pochi giorni. È successo tra domenica e lunedì, nel comune di Buja, dove sono state prese di mira tre case nelle vie Sottomonte, Rive di San Pieri e Madonna. I malviventi, che hanno atteso il momento giusto per entrare in azione, sono riusciti a introdursi nelle case dopo aver forzato porte o finestre.

Una volta all'interno, hanno frugato ovunque dopo aver messo tutto a soqquadro e hanno portato via denaro, gioielli e oggetti preziosi. Il bottino è ancora da quantificare. In un'abitazione i danni causati dai ladri, che hanno sfondato due porte, ammontano a circa 5 mila euro.

A chiamare le forze dell’ordine sono stati i proprietari, una volta rientrati a casa. I carabinieri della Compagnia di Tolmezzo stanno svolgendo indagini per risalire ai responsabili. Saranno visionate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

Le forze dell’ordine raccomandano ai cittadini di segnalare sempre la presenza di persone o automobili sospette sul territorio.