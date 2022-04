Il Comune di Udine si prepara a fare sgomberare il caffè Contarena: il debito ha superato i 300 mila euro

UDINE. I quindici giorni di tempo che i gestori del Contarena avevano per sgomberare il locale, secondo i calcoli del Comune, sono scaduti ieri e quindi nei prossimi giorni gli agenti della polizia locale daranno esecuzione a quanto deliberato lo scorso ottobre dal dirigente Damiano Scapin che aveva intimato alla Spritz time di saldare i debiti o, in alternativa, fare i bagagli.

A bloccare il conto alla rovescia era intervenuto il Tar che, in attesa di una decisione sul ricorso, aveva sospeso il provvedimento, ma poi la sentenza dei giudici amministrativi ha dato ragione al Comune confermando l’ammontare del debito e ritenendo giustificata anche la richiesta di sgombero. Così la lancetta è ripartita e adesso il tempo è scaduto.

Leggi anche Udine, il gestore del Contarena fa causa al Comune per un milione e mezzo



«Invieremo una lettera ai gestori del Contarena annunciandogli che intendiamo riprendere possesso dei locali e rocedere all’inventario, annuncia il sindaco Pietro Fontanini al termine del vertice che si è tenuto ieri a Palazzo D’Aronco con l’assessore al Patrimonio, Francesca Laudicina, ai Contenziosi, Silvana Olivotto, con il segretario generale Francesca Finco, l’avvocato Giangiacomo Martinuzzi e il dirigente Scapin. Il Comune quindi ha deciso di procedere anche se il legale rappresentante della Spritz time, Edoardo Leone non intende arrendersi: «Andremo al Consiglio di Stato con una richiesta di sospensiva che ci auguriamo possa arrivare in pochi giorni».



Palazzo D’Aronco però non intende aspettare oltre: «Al momento siamo legittimati a procedere - sottolinea Fontanini - e così faremo anche perché il Tar ci ha dato ragione su tutta la linea. Se poi ci diranno che invece avevano ragione loro ci adegueremo, ma non potevamo tollerare il mancato pagamento dei canoni di affitto». Secondo le ultime stime degli uffici, il debito accumulato negli anni e aggiornato agli ultimi mesi avrebbe superato i 300 mila euro.



Ma la battaglia legale tra il Comune e il gestore del Contarena non investe solo l’ambito amministrativo. In sede civile la Spritz time ha presentato una richiesta di risarcimento anche se lo stesso tribunale ha già respinto la richiesta di sospensione giudicando corretto il “conto” presentato dal Comune e non rimborsabili gli interventi di manutenzione straordinaria che sarebbero stati eseguiti da Spritz time nei locali del Contarena per l’assenza della relativa documentazione e della preventiva richiesta di autorizzazione e il carattere straordinario degli stessi.



E in attesa dello sgombero il Comune pensa a un nuovo bando «perché - precisa Fontanini - non vogliamo lasciare vuoto un locale così prestigioso»