La Polizia celebra il 170° anniversario di fondazione: tutti i dati di un anno di lotta al crimine

UDINE. Gli agenti della Polizia di Udine hanno festeggiato in presenza, dopo due anni, l’anniversario della fondazione del Corpo. Il centosettantesimo compleanno della Polizia di Stato è stato celebrato martedì 12 aprile con una cerimonia in sala Ajace, presieduta dal questore Manuela De Bernardin Stadoan e ha rappresentato l’occasione per ricordare i poliziotti in servizio alla questura friulana scomparsi nel corso del 2021.

L’11 dicembre l’assistente capo coordinatore Maurizio Tuscano, in servizio alla Stradale di Amaro, moriva travolto in autostrada mentre si stava occupando dei rilievi di un incidente stradale; tre mesi prima la Polizia udinese aveva pianto il sovrintendente Gianluca Quaino, perito proprio in un incidente mentre tornava a casa dal servizio.

Udine, celebrato il 170° compleanno della Polizia: ricordati gli agenti scomparsi nel 2021

Nella sua relazione (preceduta dalla lettura dei messaggi del presidente della Repubblica, del ministro dell’Interno e del Capo della Polizia), De Bernardin Stadoan ha evidenziato come nel corso dell’anno passato il numero dei reati denunciati sia rimasto sostanzialmente stabile (1.784 contro i 1.766 dell’anno prima, quando il lockdown aveva inevitabilmente influito), così come stabili sono i numeri di rapine e violenze sessuali, a cui ha fatto da contraltare un significativo aumento di reati digitali.

In ripresa anche l’immigrazione clandestina, in particolare proveniente dalla rotta balcanica: in dodici mesi sono stati arrestati dodici passeur e 22 sono stati indagati a piede libero. Nell’arco di un anno le volanti dei Reparti prevenzione crimine hanno controllato 56 mila persone, 25 mila veicoli, arrestando 79 persone e denunciandone 538.

Il questore ha rimarcato come “la tutela del buon vivere nel tessuto urbano nel capoluogo abbia avuto grande beneficio da un approccio sistemico e coordinato delle varie forze in campo. Le iniziative dell’amministrazione comunale, con una serie di interventi anti-degrado e l’istituzione di un presidio di polizia municipale” in Borgo stazione, assieme al potenziamento della videosorveglianza e al Daspo urbano, “hanno portato a sensibili miglioramenti della situazione”.

De Bernardin Stadoan ha poi ricordato l’impegno nella gestione delle manifestazioni dei gruppi no-vax e no-Green pass, evidenziando come la questura sia riuscita a individuare i responsabili degli imbrattamenti di edifici scolastici e istituzionali, sui quali erano state vergate scritte contro la vaccinazione anti-Covid.

Alla cerimonia in municipio hanno partecipato tra gli altri anche il prefetto Massimo Marchesiello, la medaglia d’oro al valor militare Paola Del Din, il sindaco Pietro Fontanini, l’ex questore Claudio Cracovia e i vertici provinciali delle altre forze dell’ordine.

L’incontro si è concluso con la premiazione degli agenti che si sono distinti per le attività svolte negli ultimi anni, a partire dal già citato Tuscano, promosso al grado di vicesovrintendente: a ritirare il riconoscimento sono stati la moglie Roberta e il figlio Mattia, accompagnati dal dirigente del Compartimento Polizia stradale del Friuli Venezia Giulia, Paolo Di Domenico.