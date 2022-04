Ragazzo in bicicletta investito da un’auto, è stato trasportato in elicottero all'ospedale

CERVIGNANO. Investimento, poco prima delle 8 di martedì 12 aprile, in via Caiu', a Cervignano. Un ciclista di 19 anni, per cause ancora da accertare, è stato urtato da un'automobile condotta da un uomo del posto. Il diciannovenne in sella alla bicicletta, in seguito all'urto, è caduto a terra riportando diverse ferite.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari della Croce verde Basso Friuli di Cervignano e i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Palmanova per i rilievi. Il ragazzo è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Udine.

Ci sono stati rallentamenti al traffico per il tempo necessario a consentire i soccorsi.