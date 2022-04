Lavori mai eseguiti o fatti male, oltre un centinaio gli udinesi vittime della truffa del Superbonus organizzata dal Consorzio Sgai

UDINE. Sono oltre un centinaio le segnalazioni ricevute da Consumatori Attivi da parte di cittadini della provincia di Udine che si sono trovate impigliate nelle maglie delle pratiche per il Superbonus per la casa e molti di essi hanno sottoscritto contratti d’appalto con il Consorzio di Sgai di Napoli per effettuare i lavori previsti dal Decreto Rilancio per usufruire del bonus 110%, ma non hanno mai visto iniziare le opere, salvo trovare l’amara sorpresa nel proprio cassetto fiscale dell’avvenuta cessione del credito in favore dello stesso Consorzio a loro totale insaputa.

In altri casi, c’è stato un principio di inizio lavori, rivelatosi disastroso a causa della negligenza nell’esecuzione e dalla scarsa qualità dei materiali utilizzati oppure blocchi nella cessione dei crediti.

Leggi anche Lavori mai eseguiti, truffe e denunce: quando il Superbonus diventa una trappola

Le vittime di quella che, dalle prime indagini partite da diverse procure italiane, pare essere una truffa milionaria, potrebbero essere ben di più.

Ecco perché è importante ribadire l’invito a controllare il proprio cassetto fiscale, rivolto più volte dall’avvocato Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi e responsabile del settore consumer protection di Consumerismo, a coloro che hanno sottoscritto un contratto per il Superbonus e non hanno mai visto i lavori iniziare.

È proprio questo il primo consiglio dato dall’avvocato Ester Soramel di Udine ai propri assistiti, che arriva dopo aver esaminato i contratti da loro conclusi con il Consorzio Sgai.

Il modus operandi era sempre lo stesso: procacciatori d’affari porta a porta dapprima presentavano ai proprietari di case esclusivamente unifamiliari questionari e proposte di adesione predisposte dal Consorzio Sgai o da società ad esso collegate, le quali si incaricavano di predisporre uno “studio di fattibilità” degli interventi finalizzati a usufruire delle detrazioni fiscali dell’ecobonus 110%. Invece dello studio, tuttavia, veniva presentato poi direttamente il contratto d’appalto con il Consorzio Sgai di Napoli, che prevedeva la realizzazione delle opere di riqualificazione a fronte del pagamento esclusivamente con la cessione dell’ecobonus, previa presentazione di un capitolato che però i clienti non hanno mai ricevuto.

Erano proprio questi ultimi a dover fornire tutta la documentazione (Ape, planimetrie, visura catastali, ecc.) al Consorzio, ma poi nessun tecnico si è più presentato.

Leggi anche Versano 50 mila euro di anticipo ma i lavori non partono: clienti incastrati dalla truffa del superbonus

Dinanzi alle lamentele dei clienti, il Consorzio rispondeva che stava eseguendo i rilievi delle case con un drone. «Come si possa progettare, ad esempio, la posa in opera dei serramenti senza prendere fisicamente le misure non è dato capire», si chiede l’avvocato Soramel.

Lo scenario a questo punto si diversifica. Alcuni clienti si sono visti piantare cartelloni di inizio e fine lavori davanti casa, con indicati professionisti e aziende sconosciute: una fra l’altro avente la sede legale coincidente con quella del Consorzio Sgai e con un capitale sociale di soli 900 euro, il che lascia presumere che non sia una società strutturata e con grande esperienza edilizia alle spalle. Dopo aver posizionato i cartelli, comunque, nessun lavoro è partito.

Altri clienti, invece, si sono trovati personale di tali ditte davanti alla porta di casa, senza preavviso, per rifare il cappotto o cambiare serramenti, con esiti disastrosi: lavori eseguiti male che hanno causato persino un peggioramento dell’abitabilità delle case, lasciate poi abbandonate in un cantiere senza fine.

Nella documentazione che i clienti dovevano sottoscrivere c’erano anche procure in bianco a intermediari per l’invio di comunicazione telematiche. Ed è proprio questo ad aver fatto scattare l’allarme. I malcapitati si sono infatti trovati nel cassetto fiscale la cessione del loro credito al Consorzio Sgai, compresi coloro che non hanno avuto nessun principio di inizio lavori. «Questo vuol dire – continua Soramel – che qualche tecnico abilitato ha asseverato e inviato all’Enea relazioni su lavori inesistenti: probabilmente sono state emesse fatture false e infine con cui un commercialista ha poi perfezionato la cessione del credito con l’Agenzia delle Entrate, apponendo il proprio visto. E’ stato asseverato e certificato, in altre parole, il nulla».

In alcuni casi, segnala sempre l’avvocato Soramel, l’architetto asseveratore è risultato persino sospeso dal proprio Ordine.

Leggi anche Superbonus e truffe, le categorie economiche lanciano l’allarme: «Più controlli per fare rispettare le regole»

È stata già sporta denuncia nei confronti del Consorzio Sgai e di tutti i soggetti coinvolti, ma ora come ora ciò che preoccupa – prosegue la nota sottoscritta dall’avvocato Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi – è il danno reale e attuale per queste persone: il rischio è non solo di aver perso definitivamente il superbonus senza aver avuto la riqualificazione dei propri immobili, ma soprattutto di trovarsi esposti verso il Fisco, che potrebbe procedere nei loro confronti per il recupero di un credito del quale, in realtà, i truffati non hanno mai beneficiato.

Consumatori attivi si augura che nelle prossime modifiche al Decreto Rilancio venga inserita una norma ad hoc per evitare tale inaccettabile ingiustizia ed una inevitabile proroga dei termini per la conclusione dei lavori per le unifamiliari e per coloro che malauguratamente si sono trovati coinvolti nelle truffe che non può che arrivare almeno al 31.12.22.

Il fatto che però sulla proroga si attenda ancora di adottare una decisione dal punto di vista legislativo lascia molta amarezza perché le famiglie e le imprese hanno necessità di tempo per organizzarsi di conseguenza.

LA REPLICA DEL CONSORZIO SGAI

Il Consorzio Sgai si difende con una nota inviata al Messaggero Veneto. “In relazione all’articolo apparso sul Messaggero Veneto, dal titolo “Presunte truffe sul superbonus, Sgai straccia tutti i contratti”, ci preme precisare, al fine di offrire una più corretta informazione ai lettori, quanto segue.

Il Consorzio Sgai, nel ritenere di aver operato in modo conforme alla normativa vigente, precisa che gli accertamenti ed i sequestri preventivi promossi dalla magistratura hanno comportato l’impossibilità ad avviare le attività per i nuovi cantieri.

In considerazione di tale blocco e in vista della scadenza normativamente prevista per il giorno 30 giugno 2022, il Consorzio si è premurato di consentire ai committenti i cui immobili non hanno ricevuto alcun tipo d’intervento, di poter ovviare a tale criticità.

Per quanto riguarda i clienti già “certificati”, ovvero con documentazione completa e corretta, è inoltre assicurata l’opzione del completamento dei lavori, che peraltro costituisce la nostra way-out di preferenza.

Riteniamo che tutto ciò rappresenti la volontà di un’azienda di tutelare le esigenze ed i diritti della propria clientela, e non già la volontà di sottrarsi ai propri impegni o peggio di nascondere eventuali irregolarità.

Ribadiamo inoltre che per ogni supporto necessario alla clientela, il nostro call center è pienamente attivo ai recapiti in possesso dei nostri clienti".