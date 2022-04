Trovati a Villa Primavera i resti mummificati di due anziani. Erano morti da mesi

Difficile, per il momento, dire da quanto tempo fossero lì. Mesi sicuramente, stando al primo responso del medico legale intervenuto sul posto

CAMPOFORMIDO. I corpi senza vita e ormai mummificati di due anziani, Paolo Simonetti di 66 anni e la moglie Antonilia, sono stati trovati in un’abitazione di Villa Primavera, in Comune di Campoformido. È stata una parente a mettere in moto la macchina dei soccorsi mercoledì 13 aprile.

Sul posto, in via dei Carpini, sono accorsi i vigili del fuoco e le forze dell’ordine e si sono trovati di fronte a una villa chiusa dall’interno. I pompieri hanno provveduto ad aprire la porta con i loro attrezzi ed è stato allora che si sono trovati di fronte la macabra scena: i resti di una prima persona e poi di una seconda.

Difficile, per il momento, dire da quanto tempo fossero lì. Mesi sicuramente, stando al primo responso del medico legale intervenuto sul posto.

Infatti la persona che ha dato l’allarme ha detto che li aveva sentiti, l’ultima volta, lo scorso autunno, tra settembre e ottobre. Poi, più niente. Ma non si era impensierita più di tanto perché sapeva che la coppia trascorreva anche dei periodi all’estero. Ma poi mercoledì, dopo l’ennesimo tentativo di mettersi in contatto con loro, ha deciso di chiedere aiuto alle autorità.

Nella casa adesso stanno lavorando gli esperti dei rilievi tecnici. Naturalmente gli investigatori, come disposto dalla Procura della Repubblica di Udine, stanno raccogliendo tutti gli elementi che potrebbero essere utili a ricostruire le ultime ore di vita dei due anziani.

Che cosa può essere successo all’interno dell’abitazione di via dei Carpini? Una delle prime ipotesi che si sono fatte strada è una possibile fuga di gas che potrebbe aver provocato il decesso quasi contemporaneo di entrambi. Ma è troppo presto per avvalorare una ricostruzione piuttosto che un’altra. Gli investigatori stanno passando al setaccio tutte le stanze nelle quali è presente molto materiale.