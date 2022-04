Vigili del fuoco in supporto alle operazioni di ripristino. Presidio della polizia locale Prosegue l’inchiesta della procura. I residenti stanno per tornare alla normalità

PORDENONE. Nelle prossime ore o al massimo venerdì via Planton sarà riaperta al traffico: sarà infatti completata la rimozione dell’autogrù e del braccio meccanico che è crollato in strada, schiantandosi lunedì mattina nel giardino di una villetta. Il perito incaricato dalla procura sta procedendo con gli accertamenti e una volta completati all’indagine per crollo colposo potrebbe essere impressa una svolta.



La rimozione della gru caduta in strada a Pordenone, il video in time lapse

Intanto proseguono gli interventi per mettere in sicurezza l’area: la polizia municipale è sempre presente con due agenti che forniscono indicazioni agli automobilisti e ai frontisti. Per tutta la giornata di ieri i vigili del fuoco di Pordenone e Spilimbergo hanno supportato le operazioni di ripristino. L’area chiusa al traffico è limitata a qualche metro, ma le deviazioni cominciano ben prima: chi deve recarsi a casa e non risiede nella “zona rossa” può tranquillamente transitare, così come i carabinieri, il cui comando provinciale si trova all’inizio della via.Chi invece si trova nell’area interessata dalla rimozione del traliccio è costretto a lasciare la macchina oltre il nastro di delimitazione. «Non è un grosso sacrificio, in realtà l’auto è a pochi metri da casa e ci arriviamo tranquillamente» ha spiegato Giuliano Fioret, che abita in una delle villette sfiorate dal braccio della gru. Per i residenti, però, c’è attesa per la riapertura di via Planton, che unisce due strade a rapido scorrimento e molto frequentate.