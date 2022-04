Escursionisti bloccati dalla neve, doppio intervento del Soccorso alpino a Taipana e a Casso

UDINE. Due interventi scattati quasi in simultanea quelli ai quali sono stati chiamati gli uomini del Soccorso alpino che, intorno alle14.30 di giovedì 14 aprile, lsono intervenuti con il personale delle stazioni di Udine e Valcellina.

A Taipana tre escursionisti residenti tra Pradamano e Faedis, due uomini del1979 e una donna del1994, hanno chiesto l'intervento del.Soccorso alpino mentre percorrevano il sentiero 710, poiché erano rimasti bloccati sulla cresta del Monte Briniza a causa della presenza di neve. I tre hannno riferito ai soccorritori di essere in difficoltà proprio per la presenza dello strato di neve presente sul terreno. Sono stati recuperati dagli uomini della stazione di Udine e imbarcati a bordo dell'elicottero della Protezione Civile con due rotazioni dal campo base allestito a Pradielis. L'intervento si è chiuso intorno alle 15.20 (la foto si riferisce a questo intervento).

A Casso, in provincia di Pordenone, altri tre soccorritori della stazione Valcellina hanno invece raggiunto a piedi, in un'ora di cammino, altri due escursionisti che avevano chiesto aiuto per un motivo simile: non se la sentivano di riattraversare un tratto interessato da resti di valanga e alberi caduti che avevano già percorso all'andata. I due, una coppia di Salisburgo, lui del 1961 e lei del 1963, sono stati individuati a 1.200 metri di quota, lungo il sentiero 394 che da Casso va alla Cava di Ceppe, grazie a una videochiamata con i soccorritori che ha fatto scattare l'invio della posizione ottenuta con il sistema di georeferenziazione Sms Locator. Era la signora ad avere più paura e per questo è stata assicurata con la corda nel tratto interessato dalla.valanga. La coppia è stata riaccompagnata al bel and breakfast dove pernottavano e tramite il quale avevano chiesto aiuto. In questo caso l’intervento si è chiuso intorno alle 16.20, con il rientro a valle.