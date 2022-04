CASTIONS DI STRADA. Scontro, per cause ancora da accertare, tra un'automobile e una motocicletta, attorno alle 17.15 di giovedì 14 aprile, in via Roma a Castions di Strada. La centrale Sores di Palmanova ha subito inviato sul posto un'ambulanza e l'elicottero del 118 per soccorrere il motociclista, rimasto ferito. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e i carabinieri per i rilievi. Sul posto si sono registrati rallentamenti al traffico veicolare.

