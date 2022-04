TRIESTE. «Così come servono precisi indizi per accusare qualcuno per un omicidio, servono prove concrete anche per archiviare una morte come suicidio».

Sono passati ormai quattro mesi da quando, quella mattina del 14 dicembre del 2021, Liliana Resinovich uscì per l’ultima volta dal suo appartamento di via del Verrocchio a Trieste. Non ci sono indagati per la sua morte, non sono stati trovati indizi utili ad avvalorare l’ipotesi dell’omicidio.