PORDENONE. Ci sono tre indagati per il crollo dell’autogrù in via Planton, piombata lunedì 11 aprile in mezzo alle case insieme con il braccio mobile di una seconda gru edile nella fase di smontaggio. Il pm Federico Facchin ha aperto un fascicolo per l’ipotesi di disastro colposo.

Sono stati iscritti tre nomi in vista delle operazioni peritali, a garanzia del diritto di difesa, affinché possano provvedere alla nomina dei consulenti di parte.