Blackout per bancomat, pos e carte di credito: che cosa è successo

Anche in Friuli si segnalano problemi nell'uso di strumenti di pagamento digitali. Nexi: "Problemi risolti". Polizia postale: "Indagini in corso"

«Il bancomat non funziona». Sono diverse le segnalazioni di malfunzionamento arrivate nella mattinata di venerdì 15 aprile relative alle carte di Intesa Sanpaolo, UniCredit, Poste Italiane e Bnl Bnp Paribas.



I clienti di questi istituti di credito, a partire dalle ore 11.45, hanno iniziato ad avere difficoltà con i pagamenti tramite i terminali Pos. Un malfunzionamento che, secondo fonti Nexi, sarebbe durato circa 30 minuti ed è ormai risolto.

Diversi i malfunzionamenti anche in Friuli Venezia Giulia.

Il sito downdetector raccoglie segnalazioni di problemi per i principali istituti di credito. Sembrerebbero offline sia il circuito Mastercard sia Visa, sia pagobancomat. Fonti interne ad alcune banche confermano "problemi generalizzati in fase di prelevamento e pagamenti". Secondo alcune segnalazioni le carte italiane non funzionano neanche all’estero.