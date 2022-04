Per effettuare tutti gli accertamenti, autopsia compresa, è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo

Sulle vicenda della coppia trovata morta in un’abitazione di Villa Primavera la Procura della Repubblica di Udine ha avviato un’inchiesta. Per effettuare tutti gli accertamenti, autopsia compresa, è stato aperto un fascicolo per l’ipotesi di omicidio colposo.

Un’ipotesi di reato «astratta», come ha sottolineato lo stesso procuratore capo Massimo Lia, in quanto finora nella casa di strada dei Carpini, in Comune di Campoformido, non sono stati trovati elementi che possano far pensare all’intervento di terzi o a qualche atto di violenza.