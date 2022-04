Entrano nella notte nelle aule del Malignani e spaccano tutto: è la terza volta in 7 giorni

Dopo aver aperto un varco nella recinzione, i vandali hanno forzato una finestra e si sono introdotti in un’aula e da qui hanno raggiunto gli altri spazi dove hanno svuotato tutti gli estintori, coprendo di polvere gialla ogni cosa

UDINE. La sede staccata dell’istituto Malignani nel mirino dei vandali. Nella notte tra giovedì e venerdì 15 aprile, la sede di via Zugliano è stata messa sottosopra con una violenza incredibile.

Entrano di notte e mettono a soqquadro le aule del Malignani: è la terza volta in una settimana

Dopo aver aperto un varco nella recinzione, i vandali hanno forzato una finestra e si sono introdotti in un’aula e da qui hanno raggiunto gli altri spazi dove hanno svuotato tutti gli estintori, coprendo di polvere gialla ogni cosa. Hanno gettato tutto quello che hanno trovato dalle scale e collegato il proiettore al computer in sala insegnati per proiettare immagine pornografiche sui muri.

È la terza intrusione notturna in una settimana: il dirigente scolastico, Andrea Carletti, ha denunciato il caso in questura, mentre il commissario dell’Edr di Udine, Augusto Viola, è deciso a mettere fine a questi fatti con interventi mirati compresi gli impianti di videosorveglianza