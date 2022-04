Furgone carico di medicinali esce di strada e finisce nel Fella dopo un volo di nove metri

CHIUSAFORTE. Un uomo alla guida di un furgone carico di medicinali ha fatto un volo di oltre nove metri sul greto del fiume Fella.

È successo venerdì pomeriggio, attorno alle 17, sulla strada statale 13. Il conducente, un 52enne di origine albanese e residente a Udine, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo mentre proseguiva in direzione nord ed è uscito di strada

. L’uomo dapprima ha divelto 18 metri di guardrail e poi ha compiuto un volo di circa dieci metri finendo sul fiume sottostante. In base a una primissima ricostruzione, l’autista è uscito da solo dall’abitacolo del furgone e i vigili del fuoco lo hanno issato con il verricello e, dopo le prime cure da parte del personale del 118 giunto è stato trasportato in ospedale, a Udine, con l’elicottero.

L’uomo, che è sempre rimasto cosciente, ha riportato un trauma cranico e toracico e non è in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo, che sono stati impegnati a lungo per recuperare il carico di medicinali e il furgone, e i carabinieri di Moggio Udinese per i rilievi e la gestione della viabilità.