La sua azienda fallisce, lui perseguita con mail e incontri i due curatori: imprenditore condannato per stalking

CASARSA. Anche in aula ha continuato a descrivere come incontri casuali o leciti quelli che il giudice ha invece inquadrato come stalking. Il conto presentato dalla giustizia a un ex imprenditore è salato: tre anni e cinque mesi di reclusione, oltre a 22 mila euro di provvisionale nei confronti dei commercialisti che erano entrati nel mirino dopo essersi occupati delle procedure di concordato della sua società.