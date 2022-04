Rubano il bancomat e fanno spese, riprese dalle telecamere di sorveglianza: condannate 2 anni e 5 mesi

AIELLO DEL FRIULI. Le hanno viste passare con disinvoltura da un negozio all’altro e con altrettanta nonchalance aggirarsi nei reparti, scegliere tra la merce esposta e infine avvicinarsi alla cassa come due acquirenti qualsiasi. Con quel bancomat in tasca, in effetti, si sentivano al sicuro e pensavano anche di potersi permettere le griffe più alla moda.

Dimenticavano però che i soldi che stavano sperperando non appartenevano a loro, ma alla malcapitata cui avevano appena sfilato il portafoglio. E avevano sottovalutato il fattore telecamere, che intanto le filmava passo passo.

E così, prima di varcare il confine con la Slovenia, i carabinieri le hanno intercettate. Delle due, soltanto Marya Nilanova Sandeva, 46 anni, bulgara e senza fissa dimora in Italia, alla fine è stata presa. E ieri, nel processo celebrato a suo carico, è stata l’unica a pagare con una condanna a 2 anni e 5 mesi le conseguenze delle scorribande commesse l’8 febbraio 2020 al “Palmanova outlet village” di Aiello.

Era accusata di concorso in furto con destrezza, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento e ricettazione. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico di Udine, Paolo Milocco, a fronte dei 2 anni e 9 mesi chiesti dal pm onorario Alessandra D’Aversa. In aula, ad assisterla in sostituzione del difensore di fiducia Emanuele Fregola, del foro di Ravenna, c’era il collega Maurizio Plazzotta.

Come dimostrato dai filmati, dopo avere rubato il portafoglio a una cliente, l’imputata e la sua complice si erano dapprima premurate di effettuare quattro prelievi da 250 euro l’uno dallo sportello presente nel centro commerciale e si erano poi dedicate allo shopping, riempendosi le borse di maglioni, pantaloni e biancheria intima di marca Calvin Klein, per un valore complessivo di 404 euro, e di scarpe, giubbino, maglie, abito e cintura di Moschino, per altri 950 euro. La ricettazione si riferiva a un telefonino trovato in loro possesso e provento di furto commesso il 1° febbraio al centro commerciale “Il centro” di Arese.