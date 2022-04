UDINE. Intervengo, come consigliere comunale su una vicenda che a me pare centrale per l’ambito amministrativo e politico della città. Non è una vicenda che riguarda solamente i gestori di un bar e l’amministrazione comunale. Quello che sta succedendo riguarda tutti i cittadini per due motivi.

Il primo. La vicenda del Contarena mette a nudo un grande problema che caratterizza la giustizia in Italia e, in particolare, la grandissima difficoltà di azione da parte della pubblica amministrazione.