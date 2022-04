UDINE. Mercoledì 13 aprile li hanno sorpresi con fare sospetto vicini a due auto parcheggiate in un parcheggio in via Cormor Basso. E, all’arrivo dei militari della Guardia di finanza, sono scappati. Dopo un inseguimento tre uomini sono stati arrestati (altri due persone si sono date alla fuga): sono stati trovati con un chilo di droga e oltre 85 mila euro.

