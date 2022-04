VITO D’ASIO. È morto a 28 anni, mentre faceva una gita in moto con gli amici, alla vigilia di Pasqua. Stefano Strizzolo, nato a Palmanova, risiedeva a Castions di strada e lavorava come agente per la Domovip.

In curva ha perso il controllo della sua Ducati da strada, lungo la provinciale 1 all’altezza di Anduins, nel comune di Vito d’Asio.