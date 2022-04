Licenziato dall’Agenzia portuale di Trieste il leader delle proteste contro il Green Pass, Puzzer

TRIESTE. Il portuale Stefano Puzzer, leader delle proteste triestine no Green pass di ottobre, è stato licenziato per giusta causa dall’Agenzia per il lavoro portuale.

L’ex sindacalista del Clpt ha ricevuto la raccomandata con cui la società che gestisce il lavoro a chiamata nello scalo gli ha notificato la decisione.

Da febbraio l’Alpt ha inviato una serie di lettere di contestazione al proprio dipendente, invitandolo a rientrare al lavoro, dal momento che il portuale è regolarmente in possesso del Green pass, in quanto guarito dal Covid, ma non lavora da ormai più di cinque mesi.

In una diretta su Facebook, Puzzer dice che «la prima preoccupazione è stato come comunicarlo alla mia famiglia. Sapevo che era una cosa a cui sarei andato incontro. Sono orgoglioso di quello che ho fatto io, i miei colleghi, i cittadini di Trieste nelle varie aziende. Questa è una conseguenza del fatto che siamo puri, che crediamo nei nostri diritti e che non ci piegheremo mai a questo sistema marcio. Non siamo ricattabili in nessuna maniera.