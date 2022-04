PORDENONE. Negli slip aveva nascosto la droga e un bilancino di precisione. Quando l’auto a bordo della quale viaggiava come passeggero è stata fermata dalla squadra volante in via Udine, intorno alle 22, il giovane sanvitese si è innervosito ed è scappato, colpendo al volto uno degli agenti che aveva tentato di bloccarlo. Raggiunto, è stato sottoposto a perquisizione.

Addosso la polizia gli ha trovato 3 pezzi di hashish in un sacchetto, per circa 72 grammi, 5 pastiglie sospette e 4 semi.