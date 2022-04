POLCENIGO. Allarme, nella serata di venerdì 15 aprile, a Coltura di Polcenigo. Due giovani, mentre viaggiavano in auto, sono stati fermati per strada e aggrediti da un gruppo di uomini non identificati. Sanguinanti e malconci sono riusciti a scappare a piedi, cercando aiuto in paese.

È stato un venerdì sera insolito per la tranquilla frazione: le grida, le sgommate e i rumori della colluttazione hanno creato scompiglio.