Quarta dose, chi deve farla in Friuli Venezia Giulia? Quale vaccino verrà somministrato e come si prenota

UDINE. Da mercoledì 20 aprile, a partire dalle 9, in Friuli Venezia Giulia si apriranno le agende per la prenotazione della seconda dose booster per over 80, ospiti delle residenze per anziani e over 60 con patologie che rendono più gravi gli effetti di una eventuale infezione da Sars-CoV-2. Si tratta di persone per le quali la quarta somministrazione dall’inizio della campagna vaccinale è raccomandata, spiega il vicepresidente della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi, in ragione dell’età avanzata (nati nel 1942 o anni precedenti: la platea interessata è di quasi 105mila persone, di cui 95mila già con il primo richiamo), del fatto di trovarsi in casa di riposo o in presenza di una malattia che rende opportuna la...