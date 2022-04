Uccisa una lupa ibrida in Slovenia

TARVISIO. Uno dei lupi ibridi presenti da tempo nella foresta di Tarvisio, l’altra notte, è stato ucciso vicino a Ratecě dai cacciatori sloveni. Era una femmina di circa un anno che faceva parte del branco ibrido composto da due alfa (la coppia) e sette cuccioli. È una dei cinque esemplari grigi, a cui si aggiungono altri quattro completamente neri.



La notizia circolata ieri anche sui social, è stata confermata dal professor Hubert Potočnik, dell’università di Lubiana: «Il ministero dell’Ambiente sloveno ha emesso un decreto per consentire la cattura dell’intero branco. L’obiettivo dell’azione di conservazione del lupo – continua lo studioso – è rimuovere tutti gli individui ibridi prima della dispersione dei giovani nella regione circostante per prevenire ulteriori incroci, e quindi ibridazioni, con lupi puri».

Il professore dell’università di Lubiana spiega che la cattura coinvolge anche i ricercatori italiani del gruppo coordinato da Paolo Molinari, il quale, nei primi giorni di aprile, ha illustrato la problematica emersa a Tarvisio ai cacciatori sloveni. L’incontro operativo è stato organizzato a Gozd Martuljek. Lo stesso è stato fatto in Italia: alla cattura dei lupi ibridi partecipano, infatti, anche il direttore della Riserva di caccia di Tarvisio, Mario De Bortoli e Graziano Busettini.Molinari è il ricercatore dell’associazione Progetto lince che con i carabinieri forestali si sta occupando della cattura dei lupi ibridi per sterilizzarli e dotarli di collare satellitare così come prevede l’autorizzazione rilasciata alla Regione dal ministero della Transizione ecologica.All’operazione autorizzata dal ministero collabora anche il gruppo di ricerca del Dipartimento di biologia dell’università di Lubiana. «Le scorse settimane – aggiunge Potočnik – siamo stati invitati a posizionare le trappole per catturare gli ibridi e consentire così che possano essere sterilizzati e rilasciati con un collare Gps come prevedono le leggi italiane». Il professore dell’università di Lubiana ribadisce che il suo gruppo di ricerca sta aiutando a catturare i lupi ibridi presenti nel Tarvisiano, posizionando le trappole a ridosso del confine.La collaborazione degli sloveni è una sorta di atto dovuto se si considera che il primo lupo ibrido, quello che nella foresta di Tarvisio si è accoppiato con una lupa, è riuscito a sfuggire alla cattura oltre confine. Nella foresta di Tarvisio il primo lupo nero è stato fotografato nel giugno del 2020. Da allora gli avvistamenti si sono fatti più frequenti. —