Accoltellamento fuori dalla Cavarzerani: un ferito, l’aggressore scappa

UDINE. Un accoltellamento si è verificato nella primo pomeriggio di domenica 17 aprile all’esterno dell’ex caserma Cavarzerani.

Secondo quanto appreso, in base a una prima ricostruzione dei fatti, il diverbio è nato tra due cittadini stranieri non ospitati, come confermato dalla cooperativa che gestisce la struttura, all’interno del centro d’accoglienza dei migranti.

Uno dei due ha colpito l’altro con un coltello e poi si è dato alla fuga. Quando sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, che hanno poi trasportato il ferito in ospedale a Udine, dell’aggressore non c’era più traccia.

2 Articoli rimanenti Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito 1€/mese per 3 mesi, poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Sei già abbonato? Accedi Sblocca l’accesso illimitato a tutti i contenuti del sito

Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini per risalire al responsabile.