Azzano Decimo, a fuoco due veicoli e un deposito nella notte

AZZANO DECIMO. Erano circa le 23.30 di abato 16 aprile quando i vigili del fuoco di Pordenone sono stati allertati per un incendio che, in via Valler ad Azzano Decimo, stava coinvolgendo un'automobile, un furgone e un deposito retrostante l'abitazione principale, che non risultava interessata dalle fiamme.

Sul posto sono intervenute squadre da San Vito al Tagliamento e dalla centrale di Pordenone, che sono state impegnate diverse ore per domare le fiamme. Fortunatamente il rogo non ha interessato alcuna persona, causando invece gravi danni ai mezzi interessati e alla pertinenza dell’abitazione di fronte alla quale si è sviluppato. Sulle cause indagano i carabinieri della stazione di Fiume Veneto: si tratterebbe comunque di un incendio scoppiato per cause accidentali.