Ecco perchè il leader “No green pass” Puzzer è stato licenziato. Lui: «Non mollo, farò ricorso»

TRIESTE. Stefano Puzzer, leader delle proteste triestine no Green pass di ottobre, è stato licenziato per giusta causa dall’Agenzia per il lavoro portuale. L’ex sindacalista del Clpt ha ricevuto venerdì la raccomandata con cui la società che gestisce il lavoro a chiamata nello scalo gli ha notificato la decisione. Puzzer non lavora dal 15 ottobre per il rifiuto a esibire la certificazione verde e da febbraio l’Alpt ha inviato alcune lettere di contestazione al proprio dipendente, che aveva da poco comunicato attraverso i suoi legali di essere pronto al ritorno in porto, sottraendosi poi nuovamente alle chiamate in servizio.

