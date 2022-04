UDINE. Girava in strada a Udine con un coltello lungo venti centimetri: per questo nei confronti di un uomo di 24 anni nordafricano è scattata la denuncia per porto abusivo d’armi.

A fermarlo, nella notte tra sabato 16 e domenica 17 aprile, una Volante della Questura di Udine.

Gli agenti avevano infatti notato il giovane aggirarsi con fare sospetto nella zona di Udine Est.

Subito il giovane è stato fermato e condotto negli uffici di viale Venezia per tutti gli accertamenti del caso.