CASTIONS DI STRADA. La passione per la moto Stefano Strizzolo l’aveva ereditata da papà Arnaldo. Amava salire in sella alla sua due ruote e, quando non era impegnato con il lavoro da agente di commercio, andare a fare le gite con gli amici. Che erano tanti a Castions di Strada, dove risiedeva nella frazione di Morsano. “Perché Stefano era buono, una persona di cuore, dolcissimo e amato da tutti”.

