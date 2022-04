PORCIA. Con il nastro biadesivo attaccato all’estremità di un metro estensibile pescava dalla cassetta delle offerte spiccioli e banconote. È stato bloccato giovedì mattina dai carabinieri della stazione di Pordenone fuori dalla chiesetta di Santa Maria Assunta in via Marconi a Porcia mentre stava salendo a bordo della sua auto.



A far scattare l’intervento immediato dei carabinieri è stata la segnalazione di un commerciante della zona, che ha notato una vettura sospetta. Dal controllo della targa è emersa l’identità dell’intestatario, un sessantenne di nazionalità italiana.

Visti i suoi trascorsi, per furti di elemosine nelle chiese, il comando della stazione di Pordenone ha inviato all’istante una pattuglia in via Marconi. Giusto in tempo per raggiungere l’uomo prima che si allontanasse da Porcia.La scena non è passata inosservata. Sotto gli occhi dei passanti, l’uomo ha consegnato ai militari dell’Arma gli attrezzi del mestiere: pezzi di metro estensibile di varie lunghezze, a seconda della profondità delle cassette delle offerte e il bottino della giornata, una ventina di euro in tutto. Il sessantenne è stato denunciato a piede libero per furto: non c’erano più gli estremi della flagranza. È stato richiesto il foglio di via alla Questura di Pordenone, per impedirgli di ritornare.«Abbiamo saputo del furto a cose fatte – ha raccontato il parroco don Daniele Fort –. Ci sembrava che da un paio di mesi fossero calate le offerte in chiesa, eravamo preoccupati perché non ci tornavano i conti.

Non pensavo che ci fosse qualcuno che veniva a rubare. Poi mi hanno telefonato i carabinieri e mi hanno detto di averlo fermato. Lo hanno notato entrare e uscire dalla chiesa i commercianti di fronte».



Non è la prima volta che la parrocchia si trova nel mirino dei ladri. Don Fort ha ricordato come alcuni anni fa sia stata scassinata la cassetta delle offerte («l’abbiamo sostituita con una blindata») mentre nel 2000 è stata rubata una preziosa statuina cinquecentesca di Santa Barbara, opera del Ghilarduzzi, del valore di 30 mila euro(«sicuramente un furto su commissione, non l’abbiamo mai più ritrovata»).



«Da allora abbiamo installato in chiesa un impianto di videosorveglianza – ha concluso don Fort –. I nostri tecnici hanno scaricato i video e li abbiamo consegnati ai carabinieri».







© RIPRODUZIONE RISERVATA