BASILIANO. È stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Udine un uomo che, per cause ancora da accertare, è caduto dallo scooter autonomamente.

È successo attorno alle 14.30 di lunedì 18 aprile, a Basiliano, all'altezza delle scuole medie, in viale Carnia. L'uomo è stato trasportato in elicottero, in gravi condizioni, all'ospedale di Udine. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.