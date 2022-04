Cade nel torrente Meduna e batte la testa su una roccia, muore a 45 anni sotto gli occhi della compagna

TRAMONTI DI SOPRA. A tradirlo è stata la montagna che tanto amava. Andrea Dal Farra, 45 anni, di Vajont, dipendente della Roncadin e con undici anni di esperienza nel Soccorso alpino e speleologico di Maniago, è morto lunedì 18 aprile a Tramonti di Sopra mentre faceva un’escursione con la sua compagna Claudia per Pasquetta. Erano partiti da poco da casa, nel pomeriggio e stavano passeggiando lungo il torrente Meduna, nel punto in cui si immette nel lago di Redona, ora quasi in secca, quando all’improvviso Andrea è scivolato su un sentiero ghiaioso.