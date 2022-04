Incendio nella notte al campo rom di Pozzuolo: bruciate tre abitazioni e un camper, quattro persone sono rimaste senza una casa

Secondo una prima ricostruzione le cause sarebbero accidentali. Il sindaco: «Abbiamo sentito un forte boato, pensavamo fossero fuochi d’artificio»

POZZUOLO. Tre case prefabbricate in legno, un container e un deposito attrezzi completamente distrutti e quattro persone, di cui una ricoverata all’ospedale, rimaste senza casa.

È il bilancio del violento incendio scoppiato, nel cuore della notte tra domenica 17 e lunedì 18 aprile, poco prima dell’una, in via Quarto Genova, a Pozzuolo. Le cause del rogo, che ha interessato una superficie di circa 700 metri quadrati di terreno, secondo una prima verifica effettuata da parte dei vigili del fuoco sarebbe di natura accidentale.