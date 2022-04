LIGNANO. Pasquetta a Lignano con un assaggio di estate. «La bella notizia per me è il fatto che abbiamo avuto una grandissima affluenza in questi tre giorni legati alle festività pasquali», afferma il sindaco di Lignano Sabbiadoro Luca Fanotto. «Il target non erano solo clienti e ospiti di prossimità ma anche gli austriaci che hanno delle vacanze più lunghe e hanno deciso di trascorrerle qui da noi – aggiunge il primo cittadino –.