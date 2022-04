UDINE. Una donna di 90 anni, in stato confusionale, ha perso la vita cadendo da un balcone, nella mattinata di lunedì 18 aprile, attorno alle 11. È successo in via Nimis, a Udine.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che hanno constatato il decesso, i vigili del fuoco e una Volante della polizia per ricostruire l'accaduto.