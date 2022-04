Scomparso improvvisamente a 67 anni l’ex dipendente del Comune di Maniago. Il ricordo di Michele Roveredo: «Era sempre disponibile, linfa vitale per tutti noi»

A sinistra Antonio Valter Ursino, conosciuto come Toni, assieme al presidente Asla, Michele Roveredo

FANNA. «Una persona sempre disponibile, buona e gentile. Per me era un fratello». Così Michele Roveredo, runner e presidente di Asla Pordenone, descrive Antonio Valter Ursino, per tutti Toni, mancato nella serata di sabato 16 aprile all’età di 67 anni.

Ex dipendente del Comune di Maniago, era l’anima di Asla, di cui era stato vicepresidente. Collaborava anche con la Lega handicap.

