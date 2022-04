RIVIGNANO TEOR. È probabilmente di origine dolosa l'incendio scoppiato nella mattinata di martedì 19 aprile, poco prima delle 6, in un cantiere per la realizzazione di alcuni interventi sulla linea del gas. È successo in via Del Dono, tra Ariis e Teor. Le fiamme hanno avvolto un'automobile Lancia Y, completamente bruciata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area, e i carabinieri di Latisana per ricostruire l'accaduto.