Investimenti trappola: l’ex ciclista friulano Gianni Da Ros tra gli indagati per una truffa finanziaria

Obbligo di dimora per il 35enne originario di Fontanafredda, da tempo residente in Sardegna

CANEVA. C'è anche il nome dell'ex ciclista friulano Gianni Da Ros, 35 anni e originario di Fontanafredda, tra gli indagati per la truffa finanziaria della Bolton First Credit Limited.

Il fascicolo aperto dalla Procura di Cagliari, che sulla vicenda indaga da ormai due anni, vuole far luce sulla società che ha attirato migliaia di risparmiatori con la promessa di investimenti ad alto profitto, proponendo capitalizzazioni anche sui mercati di oro, diamanti e criptovalute. la parola d’ordine, in particolare, era BFA (Business for all): questo il nome della forma di investimento, attorno al quale ruota l’intera indagine che lo scorso 16 aprile ha portato all’arresto dell’ex consulente finanziario Roberto Diomedi, fermato all’aeroporto di Elmas, appena sbarcato dal volo che lo riportava a casa.

Nell’ordinanza cautelare, come detto, figura anche l’ex ciclista Da Ros, da tempo residente in Sardegna e nei confronti del quale è stato disposto l’obbligo di dimora nella sua abitazione a San Vero Milis: misura stabilita per reati collegati proprio all’attività del 51enne Diomedi, sardo con residenza in Bulgaria. È a lui, in particolare, che viene contestata un’attività di intermediazione finanziaria abusiva, oltre all’ipotesi di autoreciclaggio, truffa e appropriazione indebita.

La stessa misura disposta per Gianni Da Ros è stata adottata anche per la moglie Erika Lecca. L’ex ciclista friulano risulta indagato in qualità di amministratore della Titanium Business jdoo, società croata da lui fondata nel 2018 e specializzata nell’organizzazione di meeting, corsi di formazione, convention e consulenze aziendali. La pista seguita dagli inquirenti è quella di una società, la Titanium appunto, che potrebbe essere stata utilizzata per attirare risparmiatori e raccogliere investimenti per la Bolton First Credit Limited.