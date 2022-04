Nel rogo del campo rom in una notte ha perso i ricordi di una vita: «Ora voglio riparare al più presto la casa»

POZZUOLO. Giancarlo Pasquale ha visto la sua casa andare a fuoco nell’incendio che, originato da cause accidentali, ha devastato nella notte prima di Pasquetta l’insediamento rom che ubicato di fronte al centro commerciale San Marco di Pozzuolo, lungo la Sr 353.

«Perdo così tutti i ricordi di una vita», diceva sconsolato l’anziano rivolgendosi al sindaco Denis Lodolo, prontamente accorso in piena notte, non appena in paese si è udito il botto causato dallo scoppio di una bombola, avvenuto in una delle casette in legno, di cui le fiamme si sono rapidamente impossessate.

