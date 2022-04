Atterraggio d’emergenza per due F-16 alla base di Aviano

E’ la seconda volta che la procedura d’emergenza si rende necessaria ad Aviano da quando sono cominciate le operazioni militari in Ucraina

AVIANO. Doppio atterraggio di emergenza nel pomeriggio di mercoledì 20 aprile all’aeroporto di Aviano tra le 16 e le 17, per due caccia F-16 del 31° Fighter Wing dell’Usaf, che hanno segnalato avarie di bordo richiedendo assistenza alla base.

I due velivoli erano impegnati in operazioni distinte e sono atterrati – comunque in sicurezza – l’uno pochi minuti dopo l’altro.

E’ la seconda volta che la procedura d’emergenza si rende necessaria ad Aviano da quando sono cominciate le operazioni militari in Ucraina: gli aerei statunitensi di stanza nell’aeroporto della Pedemontana Pordenonese sono attualmente utilizzati per il pattugliamento dei cieli sul confine Est dei Paesi Nato, in particolare nella zona del Mar Nero.

Si tratta di operazioni di polizia aerea condotte anche in orario notturno, sfruttando le peculiarità dei cacciabombardieri “avianesi”.

L’allarme ha attivato le procedure previste in questi casi, in particolare l’allertamento dei vigili del fuoco dell’aeroporto e del personale sanitario, oltre che delle forze dell’ordine: la pista è stata liberata per il tempo necessario.

Questi movimenti “inusuali” hanno attirato la curiosità e l’apprensione di numerosi passanti al di là delle recinzioni della base, subito invitati ad allontanarsi.

I due piloti hanno potuto atterrare senza particolari problemi e subito dopo i rispettivi velivoli sono stati presi in carico dal reparto manutenzione. Le altre missioni programmate nella giornata di ieri sono state portate a termine regolarmente.