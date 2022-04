Sfregiata la targa di malga Meledis‌ che ricorda le vittime della strage

PAULARO. Uno sfregio al cippo di Malga Meledis quando mancano pochi giorni alla Festa della Liberazione. Quella targa, custodita in un ex voto, è il ricordo di sei trucidati, due in Lanza e i quattro in malga Cordin da parte dei tedeschi durante la perlustrazione sulle montagne Nord-orientali della Carnia.

Secondo Boris Maieron, giovane presidente della sezione Anpi Val But, intitolata a uno degli eroi della Resistenza, Aulo Magrini, è uno degli ennesimi colpi alla dignità e alla memoria del secondo conflitto mondiale che, a suo parere, non ha avuto vincitori, solo vinti.