Colpito alla testa da una trave di legno mentre svolge alcuni lavori in casa: uomo di 86 anni in gravi condizioni

CERVIGNANO. Un uomo di 86 anni è stato trasportato in condizioni gravi per un trauma cranico all'ospedale triestino di Cattinara dopo essere stato colpito alla testa da una trave mentre stava effettuando alcuni lavori nella sua abitazione. È successo nella mattinata di giovedì 21 aprile, in via Monsignor Angelo Ramazzotti, a Cervignano. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni dipendenti della concessionaria Mastercar, che si trova poco distante dall’abitazione dove si è verificato l’incidente. La centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'ambulanza e anche l'elicottero del 118. L'uomo è stato trasportato all'ospedale triestino di Cattinara, come detto in gravi condizioni.

