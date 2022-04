Focolaio Covid in casa di riposo: contagiati 23 ospiti e 9 operatori

SAN QUIRINO. Torna il Covid tra gli anziani della casa di riposo di San Quirino. Sono 23 su 44 gli ospiti della struttura residenziale che sono risultati positivi al virus nelle ultime ore. Di questi, due sono ricoverati in ospedale a Pordenone.



Tutti gli anziani, fanno sapere dalla struttura stessa, hanno sintomi lievi o sono asintomatici. Nove invece sono i dipendenti contagiati, su 42 totali, anche loro per lo più asintomatici oppure con sintomi lievi, ma in isolamento domestico, quindi assenti dal lavoro.



Il focolaio è scoppiato il 10 aprile, quando si sono registrati i primi due casi tra gli anziani, ma la notizia è emersa ora. Sono stati immediatamente attivati tutti i protocolli per l’isolamento, chiuse le visite, garantite le videochiamate con i famigliari, attivati i medici dell’Usca, ed è scattata la prima riunione con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria e con il Distretto del Noncello per decidere le soluzioni migliori.

Dal 10 aprile sono già stati somministrati quattro giri di tamponi, a cadenza di tre giorni l’uno dall’altro. Oggi saranno ripetuti.



«Eravamo pronti a riaprire alle uscite dei nostri anziani in vista della Pasqua – commenta Mara Diana, l’assessore che si occupa della casa di riposo –, ma due domeniche fa si sono registrati i primi due casi tra gli ospiti anziani ed è subito scattato il protocollo di emergenza, per il quale di fatto sono state vietate tutte le visite, anche quelle protette che fino a prima si tenevano nella zona degli uffici della struttura.

La situazione e lo stato di salute dei nostri cari anziani – assicura l’assessore – sono sotto controllo, hanno tutti sintomi lievi, alcuni con qualche linea di febbre, ma la maggior parte presentano sintomi leggeri alle vie respiratorie».



La difficoltà principale, in questo momento, riguarda invece il personale «perché con tampone positivo anche se asintomatici i dipendenti positivi al virus devono stare a casa fino a tampone negativo e questo è il problema più grande», sottolinea l’assessore.



A San Quirino, le persone positive al Covid sono in tuttpo 43, di cui 34 prese in carico dal Dipartimento. Una buona parte è rappresentata quindi dal focolaio in corso in Casa anziani.

La prima volta che il Covid è entrato in struttura è stato tra ottobre e novembre del primo anno di pandemia, nel 2020, quando i contagiati tra gli anziani furono 25 e 15 le persone tra il personale della Casa.