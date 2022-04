Insulto sessista a una collega della maggioranza: condannato ex consigliere comunale

Per Adriano Ortolan due mesi di reclusione, oltre al pagamento di 5 mila euro a titolo di risarcimento nei confronti di Amelita Azzano

CORDENONS. Condannato, in abbreviato, a due mesi di reclusione e al risarcimento di 5 mila euro per il danno morale subito dalla parte civile per un insulto sessista a una allora consigliera su un gruppo politico whatsapp: è la sentenza emessa giovedì 21 aprile dal giudice monocratico Eugenio Pergola.

Il processo è nato da un’imputazione coatta. Quasi sei anni fa, sulla chat “News da Cordenons”, della quale facevano parte i consiglieri di maggioranza, Adriano Ortolan, 62 anni, di Fontanafredda, all’epoca consigliere comunale, aveva pubblicato un commento, parafrasando la canzone di Lucio Dalla “Il gigante e la bambina”, osservando che a Cordenons il gigante si era ridimensionato ed era pure fallito.

Circa