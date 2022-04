L’andamento del Covid in Fvg: nell’ultima settimana nuovi casi in calo del 21%

UDINE. Sono numeri che disegnano una parabola discendente quelli che emergono dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe relativamente al Covid in Friuli Venezia Giulia. Nella settimana dal 13 al 19 aprile, in particolare, si registra una performance in miglioramento per i casi Covid attualmente positivi per 100.000 abitanti (1.993 contro 2.066 del periodo precedente) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi del 21% rispetto alla settimana precedente. Sotto la media nazionale i posti letto in area medica (13,2% contro 15,8%) e in terapia intensiva (1,7% contro 4,5%), occupati da pazienti Covid 19.

Secondo il report, inoltre, la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale in Fvg è pari all’81,7% (la media in Italia si attesta all’84,1%) a cui si aggiunge un ulteriore 2% (media nazionale all’1,6%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è invece dell'84,4% (media Italia 83,9%).

Per quanto riguarda invece la quarta dose, si registra un tasso di copertura del 7,4% tra le persone immunocompromesse (media Italia 10,2%); dello 0,04% tra le altre categorie (media Italia 0,7%). I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno completato il ciclo vaccinale sono il 23,5% (media nazionale 34%) a cui si aggiunge un ulteriore 2,2% (media Italia 3,6%) solo con prima dose.

Per quanto riguarda l'incidenza dei nuovi casi per 100 mila abitanti, rileva il monitoraggio, la provincia di Trieste raggiunge il valore più alto con 525, ma in calo del 27,1% rispetto alla settimana precedente. Seguono Gorizia 469 (-20%), Udine 455 (-23,6%), Pordenone 419 (-11,6%).