Raid nelle aziende, furti in serie nella notte

BRUGNERA. Diversi colpi in una notte, tutti a poca distanza e tutti con l’obiettivo di portare via merce facile da rivendere sul mercato industriale e professionale.



Amaro risveglio per cinque aziende di Brugnera, operanti in settori industriali diversi ma accomunate dall’aver subito un furto nella notte tra martedì e mercoledì. In un caso i malviventi sono usciti a mani vuote.



Casi sui quali ora indagano i carabinieri che stanno mettendo insieme gli elementi in comune per capire chi possa esserci dietro ai colpi. La mano, a quanto sembra, è la stessa ed è improbabile, vista la quantità di materiale portato via nel giro di poche ore, che ad agire possa essere stata una sola persona. Si ipotizza un’azione compiuta da tre o quattro malviventi.Tra la refurtiva si contano materiali di vario tipo, dai trapani ai pellet. Merce destinata a un utilizzo professionale che ora potrebbe prendere la strada del mercato non tracciato.Le attività di indagine, coordinate dalla Procura di Pordenone, sono in corso. I carabinieri sono stati ieri in sopralluogo nelle ditte colpite dai furti – in tutti i casi i proprietari si sono accorti del colpo solo di mattina – verificando i danni ai serramenti e acquisendo, dove presenti, video dalla telecamere di sorveglianza. Un lavoro certosino che prevede anche una dettagliata lista del materiale rubato: la stima dei danni al momento ammonta a circa 60 mila euro.Non è chiaro se la banda abbia agito anche in altre zone o se si sia soffermata solo a Brugnera. Si indaga a 360 gradi per verificare eventuali connessioni.Ad essere prese di mira dai ladri specializzati in furti di materiali tecnologici e industriali non sono solo le imprese: anche le scuole, specialmente quelle dotate di laboratori di produzione, sono un obiettivo appetibile. Lo sa bene l’Isis Carniello di Brugnera, che ha deciso di agire d’anticipo potenziando l’impianto anti intrusione. —© RIPRODUZIONE RISERVATA